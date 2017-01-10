На межкипрских переговорах в Женеве обсудили функционирование внутри ЕС

ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление и разделение власти, вопросы экономики и функционирования внутри Евросоюза стали основными темами второго дня межкипрских переговоров, которые стартовали в Женеве в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.

Переговоры по воссоединению Кипра с участием президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса и лидера турок-киприотов Мустафы Акынджи начались в понедельник в Женеве. Стороны обсудили важную тему собственности, а также безопасности и гарантий. Специальный советник генерального секретаря ООН по кипрскому урегулированию Эспен Барт Эйде по итогам первого дня заявил журналистам, что "это был хороший старт". В то же время он осторожно высказался относительно проведения 12 января конференции на высшем уровне по Кипру при участии руководства Великобритании, Турции и Греции. По его мнению, она будет эффективна, только если будет достигнут значительный прогресс на межобщинных переговорах, проходящих в Женеве.

Во второй день дискуссий делегации греков-киприотов и турок-киприотов продолжили обсуждение вопросов будущего управления, разделения власти, а также экономики. Никос Анастасиадис и Мустафа Акынджи вместе прибыли в женевскую штаб-квартиру ООН рано утром и начали дискуссии по теме "Управление и эффективное участие в принятии решений". Стороны также обменялись идеями по вопросу о безопасности и гарантиях и затронули тему существования будущего Кипра внутри Евросоюза.

Во второй половине дня переговорщики также проинформировали руководство своих политических партий о достигнутых успехах. Лидер греков-киприотов Никос Анастасиадис сообщил о ходе дискуссии представителям Национального Совета, которые находятся в Женеве. А переговорщик от турок-киприотов Оздил Нами проинформировал министра иностранных дел Турецкой республики северного Кипра Тахсина Эртугрулоглу, а также лидеров своих политических партий.

В среду переговоры продолжатся обсуждением территориального вопроса. Стороны также вернутся к теме собственности и обменяются дорожными картами. Однако пока не решено, как будет происходить процесс обмена.

По мнению наблюдателей, именно в среду станет ясно, есть ли значительный прогресс в кипрском урегулировании, чтобы провести на высшем уровне 12 января международную конференцию по Кипру. Как ожидается, в ней примут участие представители трех стран-гарантов – Великобритании, Греции и Турции, – а также Евросоюза. Делегацию ЕС возглавит председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. Открывать дискуссию будет генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш.