Северная Ирландия на пороге досрочных выборов после отставки Макгиннеса

ЛОНДОН, 10 янв — РИА Новости, Наталья Копылова. Вероятность проведения досрочных парламентских выборов в Северной Ирландии после отставки заместителя первого министра Мартина Макгиннеса "крайне высока", заявил во вторник в британском парламенте министр

по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир.

По его словам, все обстоятельства указывают на то, что "проведение досрочных выборов в Ассамблею (парламент Северной Ирландии — ред.) выглядит очень вероятным".

Брокеншир отметил, что если не будет найдено решение текущей ситуации, "то выборы неизбежны", и они могут усилить раскол в регионе, в котором когда-то было сильное политическое противостояние.

Заместитель первого министра Северной Ирландии и один из лидеров партии "Шинн Фейн" Мартин Макгиннес в понедельник заявил об отставке на фоне скандала вокруг внедрения возобновляемой системы теплоснабжения и отказа главы региона Арлен Фостер уйти в отставку. По мнению политологов, уход Макгиннеса может стать причиной раскола и нарушения баланса во власти Северной Ирландии, установленного между Демократической юнионистской партией (DUP) и партией "Шинн Фейн".

Политик заявил об отставке в знак протеста против проекта по возобновляемой системе теплоснабжения, который из-за предполагаемых допущенных злоупотреблений обойдется налогоплательщикам в примерно 400-490 миллионов фунтов стерлингов. Проект по внедрению системы возобновляемого тепла на основе биотоплива был начат в Северной Ирландии в 2012 году и финансировался за счет средств бюджета. Главой министерства предпринимательства, торговли и инвестиций Северной Ирландии, которое контролировало проект, в то время была нынешний первый министр региона Арлен Фостер.

В начале 2016 года в ходе специального расследования выяснилось, что в ходе заключения договоров с потенциальными потребителями, а также схемами с субсидированием, были допущены злоупотребления, которые привели к существенному увеличению расходов из бюджета на данный проект. По некоторым сведениям, Фостер знала об этих нарушений, в связи с чем, ряд политических партий Северной Ирландии, в том числе "Шинн Фейн", в январе этого года призвали ее подать в отставку. Однако она отказалась, заявив, что "ей нечего скрывать" по данному проекту.