США
11.0111 января10:56МСК
USD59.95+0.06
EUR63.54+0.43
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Северная Ирландия на пороге досрочных выборов после отставки Макгиннеса

20:2110.01.2017
(обновлено: 20:22 10.01.2017)
0320
Белфаст. Архивное фото
© AP Photo/ Peter Morrison

ЛОНДОН, 10 янв — РИА Новости, Наталья Копылова. Вероятность проведения досрочных парламентских выборов в Северной Ирландии после отставки заместителя первого министра Мартина Макгиннеса "крайне высока", заявил во вторник в британском парламенте министр

Белфаст. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Отставка замглавы Северной Ирландии может привести к расколу правительства
по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир.

По его словам, все обстоятельства указывают на то, что "проведение досрочных выборов в Ассамблею (парламент Северной Ирландии — ред.) выглядит очень вероятным".

Брокеншир отметил, что если не будет найдено решение текущей ситуации, "то выборы неизбежны", и они могут усилить раскол в регионе, в котором когда-то было сильное политическое противостояние.

Заместитель первого министра Северной Ирландии и один из лидеров партии "Шинн Фейн" Мартин Макгиннес в понедельник заявил об отставке на фоне скандала вокруг внедрения возобновляемой системы теплоснабжения и отказа главы региона Арлен Фостер уйти в отставку. По мнению политологов, уход Макгиннеса может стать причиной раскола и нарушения баланса во власти Северной Ирландии, установленного между Демократической юнионистской партией (DUP) и партией "Шинн Фейн".

Политик заявил об отставке в знак протеста против проекта по возобновляемой системе теплоснабжения, который из-за предполагаемых допущенных злоупотреблений обойдется налогоплательщикам в примерно 400-490 миллионов фунтов стерлингов. Проект по внедрению системы возобновляемого тепла на основе биотоплива был начат в Северной Ирландии в 2012 году и финансировался за счет средств бюджета. Главой министерства предпринимательства, торговли и инвестиций Северной Ирландии, которое контролировало проект, в то время была нынешний первый министр региона Арлен Фостер.

В начале 2016 года в ходе специального расследования выяснилось, что в ходе заключения договоров с потенциальными потребителями, а также схемами с субсидированием, были допущены злоупотребления, которые привели к существенному увеличению расходов из бюджета на данный проект. По некоторым сведениям, Фостер знала об этих нарушений, в связи с чем, ряд политических партий Северной Ирландии, в том числе "Шинн Фейн", в январе этого года призвали ее подать в отставку. Однако она отказалась, заявив, что "ей нечего скрывать" по данному проекту.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.