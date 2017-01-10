Кандидат в министры юстиции США Сешнс отверг обвинения в расизме

ВАШИНГТОН, 10 янв — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Кандидат в министры юстиции США сенатор-республиканец Джефф Сешнс во вторник отверг обвинения в расизме в свой адрес.

Выступая на слушаниях по утверждению своей кандидатуры в сенатском юридическом комитете, Сешнс пообещал "быть абсолютно приверженным идее равенства" всех перед американским законом.

В ходе слушаний в результате нескольких инцидентов охране пришлось вывести из зала заседаний около десятка человек. Они протестовали против кандидатуры Сешнса. В основном, это были афроамериканцы и латиноамериканцы.