Плотницкого поддерживают около 60% жителей ЛНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Январь 2017 (93)

ЛУГАНСК, 10 янв — РИА Новости. Деятельность главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого поддерживает от 55 до 60% населения ЛНР, сообщил во вторник журналистам руководитель центра "Особый статус" Александр Проценко со ссылкой на данные соцопросов.

"Рейтинг главы ЛНР, по нашим данным, уже на протяжении долгого времени является достаточно высоким и устойчивым — 55-60%", — сказал Проценко.

По его словам, ранее ряд сайтов распространили информацию о якобы проведенном центром "Особый статус" в декабре 2016 года исследовании, согласно которому рейтинг положительного отношения к главе ЛНР резко упал.

"Как руководитель ЦСИ "Особый статус" я могу сказать, что никакого отношения ни к деятельности ЦСИ "Особый статус", ни к реальности вообще данные вбросы не имеют", — добавил Проценко.