"Оппозиционный блок" требует уволить и.о. главы минздрава Украины

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Фракция Верховной рады Украины "Оппозиционный блок" требует увольнения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун за якобы профессиональную непригодность, сообщила во вторник пресс-служба партии.

"Оппозиционный блок" требует увольнения и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун за профессиональную непригодность", — говорится в сообщении.

В партии считают, что Супрун виновата в срыве программы госзакупок лекарств в 2016 году. Согласно сообщению, в стране остро встал вопрос нехватки препаратов для вакцинации детей. Кроме того, средства, выделенные на финансирование медицины, не осваиваются. В партии заявили, что украинская система здравоохранения никогда не была в таком плачевном состоянии.

Правительство Украины летом 2016 года назначило директора по гуманитарным инициативам Всемирного конгресса украинцев Супрун и.о. министра здравоохранения. По информации СМИ, она родилась в городе Детройт в США и осенью 2013 года вместе с мужем переехала на Украину.

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