Колокольцев прибыл в Никарагуа, где встретится с президентом страны

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл во вторник в Никарагуа для участия в церемонии инаугурации избранного президента республики Даниэля Ортеги, с которым запланирована встреча, сообщается на сайте МВД РФ.

На вторник, 10 января, запланирована церемония инаугурации Даниэля Ортеги, который стал президентом Никарагуа в третий раз подряд (а в общей сложности – четвертый) по итогам состоявшихся в ноябре 2016 года выборов.

"Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл сегодня в Манагуа во главе российской делегации, которая примет участие в официальной церемонии инаугурации избранного президента Республики Никарагуа Хосе Даниэля Ортеги Сааведры и вице-президента Республики Никарагуа Росарио Марии Маурильо Самбраны", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на запланированной встрече Колокольцева с Ортегой будут затронуты вопросы российско-никарагуанского взаимодействия и сотрудничества правоохранительных ведомств двух стран.

Также в рамках официального визита запланированы встречи главы МВД РФ с исполняющим обязанности генерального директора Национальной полиции республики Франсиско Хавьером Диасом Мадризом и главнокомандующим армией Никарагуа Хулио Сесаром Авилесом Кастильо.

Кроме того, Колокольцев посетит Учебный центр МВД России в городе Манагуа, где будут готовить сотрудников компетентных органов государств Центральной Америки и Карибского бассейна, специализирующихся на противодействии незаконному обороту наркотиков. Министр проверит готовность центра к началу учебного процесса в возведенных зданиях.