Коалиционное правительство Исландии возглавит консерватор Бенедиктссон

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Коалиционное правительство Исландии возглавит лидер консервативной Партии независимости Бьярни Бенедиктссон.

Ранее сообщалось, что исландская Партия независимости, лидером которой является 46-летний Бенедиктссон, договорилась сформировать коалиционное правительство с Партией реформ и движением "Светлое будущее".

Получивший юридическое образование Бенедиктссон возглавил Партию независимости в 2009 году. Под его руководством партия выиграла парламентские выборы 2009 года, после чего политик получил пост министра финансов.

Очередные выборы в Исландии прошли 29 октября 2016 года. Первое место по числу голосов заняла консервативная Партия независимости, которой необходимо было образовать коалицию с другими силами, чтобы контролировать не меньше половины парламента. Второе место заняли "Левые зеленые", третье — Пиратская партия.