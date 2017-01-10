Число погибших при взрыве в Кандагаре возросло до девяти

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Число погибших при взрыве в афганском Кандагаре возросло до девяти, еще 16 человек ранены, среди них два дипломата ОАЭ, передает телеканал TOLO News.
Как передает телеканал, ранения получили посол и еще один дипломатический представитель ОАЭ. Погибли четыре охранника-араба.
Ранее во вторник двойной взрыв прогремел рядом с парламентским комплексом в Кабуле. Ответственность за теракт взяло на себя радикальное движение "Талибан", его жертвами стали 38 человек.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Движение "Талибан", ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны выросло влияние террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).