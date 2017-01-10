В Британии глава лейбористов предложил ограничить зарплаты топ-менеджерам

ЛОНДОН, 10 янв – РИА Новости, Денис Ворошилов. Уровень зарплаты руководителей выполняющих госконтракты компаний должен быть ограничен суммой в 350 тысяч фунтов стерлингов в год, заявил глава британской Лейбористской партии Джереми Корбин.

"Партия предложила бы ввести ограничение на максимальный уровень зарплат для топ-менеджеров компаний, работающих по правительственным контрактам… Правительство лейбористов выдавало бы патенты тем компаниям из перечня FTSE 100, которые придерживались бы таких ограничений", — сказал Корбин, выступая во вторник.

По его словам, предлагаемый им лимит не настолько низок, так как предлагаемый порог в 350 тысяч фунтов более чем в 20 раз выше прожиточного минимума в Великобритании, составляющего 16 тысяч фунтов стерлингов в год.

"Вместе с тем, как мы боремся с низкими зарплатами, мы должны обратить внимание на те избыточные вещи, которые действительно мешают бороться с бедностью и которые не дают миллионам людей выбраться из бедности, не смотря на то, что у них есть работа", — сказал Корбин.