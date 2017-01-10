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В мире

В Кремле прокомментировали отмену виз Белоруссией

18:3510.01.2017
(обновлено: 20:01 10.01.2017)
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Автомобильное движение на Кремлевской набережной в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. В Кремле заявили, что введение Белоруссией безвизового въезда в страну для граждан 80 стран — полностью внутреннее дело Минска.

Иностранцы смогут без виз посещать Белоруссию на срок до пяти суток при въезде через аэропорт. Накануне соответствующий указ подписал президент Александр Лукашенко. Пятидневный безвизовый режим распространяется на 39 стран Европы, включая Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и другие государства.

Минск согласовал планы с Москвой

Национальный аэропорт Минск. Архивное фото
© Flickr/ chuck_unix
РСТ рассказал, кого заинтересуют безвизовые поездки в Белоруссию
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле уверены, что при принятии подобного решения Минск учел все аспекты, связанные с белорусско-российской границей.

"Естественно, при принятии таких решений, безусловно, отстраивается весь процесс таким образом, чтобы исключить проецирование такого безвизового режима уже на нашу границу", — добавил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что Минск согласовал свои планы с Москвой. В то же время, на вопрос, возможен ли для России такой формат введения краткосрочного свободного безвизового режима, Песков сказал, что "не готов сейчас ответить".

Россия может принять меры

Здание национального аэропорта Минск. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Александров
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Эксперт проанализировал решение об отмене виз при посещении Белоруссии
Москва может принять меры после частичной отмены Белоруссией визового режима, чтобы граждане стран, "вызывающих опасение" не могли проникнуть в Россию, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

"Это вопрос договоренностей между Россией и Белоруссией, пока сложно сказать", — отметила она в интервью телеканалу "Россия 24".

Говоря об эффекте мер, предпринятых Лукашенко, Ломидзе подчеркнула, что ожидает "безусловного выигрыша" для въездного туризма Белоруссии. "Любая либерализация, а тем более отмена виз — это гарантированный рост спроса со стороны как минимум основных рынков, которые туда приезжают", — заключила она.

Белоруссия учла интересы России

Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
© РИА Новости. Иван Руднев
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В МИД Белоруссии заявили, что заранее информировали РФ о безвизовом режиме
Белоруссия учла интересы России и заранее информировала Москву о введении безвизового въезда, заявил начальник главного консульского управления МИД Белоруссии Игорь Фисенко.

Он напомнил, что действие указа о безвизовом въезде не распространяется на рейсы, прибывшие из России.

"Таким образом учтены интересы наших российских партнеров", — подчеркнул представитель МИД.

По словам Фисенко, Белоруссия рассчитывает на 20-процентный рост туристического потока после принятых мер. Вместе с тем он отметил, что Минск не надеется на ответные шаги Евросоюза по безвизовому режиму.

"Мы рассчитываем на то, что наше решение будет замечено, оценено и будет способствовать улучшению взаимного диалога", — добавил он.

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