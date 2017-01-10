Защита экс-главы фракции Партии регионов намерена допросить Турчинова

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Защита экс-главы фракции Партии регионов Александра Ефремова, обвиняемого в измене родине, намерена допросить в суде в качестве свидетеля секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова, который в 2014 году исполнял обязанности президента, сообщил адвокат Александр Мельников.

Ранее Генпрокуратура Украины направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова.

"Мной заявлены ходатайства о допросе таких людей, начиная от бывшего тогда и. о. президента Александра Турчинова, его главы администрации (президента – ред.) Сергея Пашинского, экс-главы СБУ (Службы безопасности Украины – ред.) Валентина Наливайченко", — сказал Мельников в интервью информагентству "Украинские новости", опубликованному во вторник.

Ефремов был задержан 30 июля 2016 года в киевском аэропорту "Борисполь", откуда, по данным Генпрокуратуры Украины, пытался вылететь в Австрию. Его подозревают в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, а также в причастности к созданию самопровозглашенной Луганской народной республики. Кроме того, Ефремов подозревается в завладении имуществом госпредприятия "Луганскуголь" путем злоупотребления служебным положением.