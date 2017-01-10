США
10.0110 января21:31МСК
USD59.95+0.06
EUR63.54+0.43
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Решение о безвизовом режиме Украины и ЕС планируют принять до 23 апреля

Тема:
Ситуация на Украине. Январь 2017 (115)
13:3410.01.2017
(обновлено: 13:36 10.01.2017)
12367131
Человек фотографирует флаги Украины и Евросоюза. Архивное фото
© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Окончательное решение Евросоюза по предоставлению Украине безвизового режима может быть принято до начала выборов во Франции, но вступит в силу уже после их завершения, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

Флаг Евросоюза. Киев. Архивное фото
© AP Photo/ Dmitry Lovetsky
В Киеве назвали позицию Парижа одной из причин задержки отмены виз в ЕС
Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года.

"Наш таймлайн, по которому мы сейчас движемся к безвизовому режиму (по крайней мере, как я его вижу), говорит о том, что окончательное решение о безвизовом режиме будет принято до выборов во Франции, но оно вступит в силу, скорее всего, не раньше этих выборов", — приводит слова Зеркаль издание "Европейская правда".

По мнению замминистра, дальнейших задержек в рассмотрении предоставлении безвизового режима Украине быть не должно. Вместе с тем Зеркаль отметила, что, вероятней всего, Грузия получит безвизовый режим с ЕС раньше Украины.

"Я считаю, что ЕС неоправданно затягивает с принятием решения. Можно, конечно, их оправдывать и говорить, что проблема Турции и все остальное… Но, на мой взгляд, это очень слабое оправдание", — сказала она.

Паспорт гражданина Украины
© Fotolia/ Mykola Velychko
Политолог: на Украине вокруг "безвиза" ходит очень много легенд
Европейский парламент 15 декабря 2016 года одобрил механизм приостановки безвизового режима для третьих стран на случай неконтролируемого притока с их территории мигрантов и беженцев в одно или несколько государств-членов Евросоюза, что Совет ЕС выставил в качестве предварительного условия для отмены виз гражданам Украины и Грузии. Украинские власти рассчитывали на получение Киевом безвизового режима до конца прошлого года, однако дата рассмотрения этого вопроса до сих пор не назначена.

Флаг Евросоюза в центре Львова
© РИА Новости. Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
В ЕС – люди грубые и неделикатные. Украинцы туда не поедут
Диалог между ЕС и Украиной о либерализации визового режима был запущен в 2008 году, а в ноябре 2010 года ЕС предложил Украине план действий для получения безвизового режима. Парламент Украины принял все законопроекты, требуемые ЕС для либерализации визового режима. Еврокомиссия в декабре 2015 года подтвердила выполнение Киевом всех условий. Соглашение об ассоциации Украины с ЕС ратифицировали парламенты всех стран-членов Евросоюза, кроме Нидерландов. Договор действует на предварительной основе, окончательно документ вступит в силу после его ратификации всеми 28 странами ЕС.

Комментировать
+
В мире
Обсуждение
12 пользователей оставили 12 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.