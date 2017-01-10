В Минске задержали уроженца Чечни по подозрению в двойном убийстве

МИНСК, 10 янв — РИА Новости. Белорусская милиция задержала в Национальном аэропорту Минска уроженца Чечни, подозреваемого в России в совершении двойного убийства, сообщила во вторник пресс-служба МВД Белоруссии.
В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий его задержали в зоне пограничного контроля Национального аэропорта во время посадки на рейс.
"Установлено, что россиянин пытался вылететь в Стамбул, дабы избежать уголовного преследования. По имеющимся данным, задержанному инкриминируется убийство двух женщин 1960 и 1986 годов рождения в Хасавьюрте (Республика Дагестан)", — отмечается в сообщении.
Ведомство отмечает, что на данный момент решается вопрос о его экстрадиции. Информация о задержании передана в МВД Российской Федерации.