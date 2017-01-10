В Белоруссии еще один человек замерз насмерть из-за аномальных холодов

МИНСК, 10 янв — РИА Новости. Еще один человек погиб в Белоруссии из-за установившейся в стране необычно холодной погоды, сообщило во вторник МЧС страны.

В Белоруссии заканчивается пик морозов, которые установились в стране в рождественские праздники: в выходные в отдельных районах республики столбик термометра опускался ниже 30 градусов, во вторник синоптики прогнозируют дальнейшее ослабление морозов и температуру воздуха по стране в пределах от минус 6 до минус 12 градусов.

"Девятого января из Могилевского областного центра экстренной медицинской помощи поступило сообщение о том, что накануне в своем доме деревне Копань Чаусского района обнаружен труп пенсионера 1938 года рождения. Мужчина проживал один. Со слов местных жителей, они не видели соседа 4 января… Дом был вскрыт сотрудниками Чаусского районного отдела внутренних дел. После проведения судебно-медицинской экспертизы установлена причина смерти – переохлаждение", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Таким образом, мужчина стал третьей жертвой морозов в Могилевской области.

В понедельник стало известно о гибели мужчины в Быхове, а 7 января от обморожения скончался житель Бобруйска.

Кроме того, в период с 1 января по 10 января на территории Минской области от обморожений и переохлаждений погибли три человека. Также известно об обнаружении в Гродненской области в воскресенье на автодороге Щучин — Демброво трупа мужчины, его смерть также наступила в результате общего переохлаждения.