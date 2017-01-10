Полиция проверяет информацию о минировании здания суда в Харькове

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Полицейские в украинском Харькове проверяют информацию о минировании здания суда, сообщила во вторник пресс-служба полиции Харьковской области.

"Около 09.30 (10.30 мск) в дежурную часть Шевченковского отдела полиции города Харькова поступило сообщение о том, что в помещении суда на проспекте Независимости якобы заложена взрывчатка", — отметили в пресс-службе.

По информации ведомства, на месте происшествия работают следственно-оперативная группа харьковского городского отдела полиции, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.