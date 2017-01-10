В Китае призвали усилить меры по борьбе с птичьим гриппом

ПЕКИН, 10 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Государственный комитет по здравоохранению и планированию семьи КНР призвал соответствующие ведомства прикладывать больше усилий для борьбы с птичьим гриппом H7N9 на территории страны, передает во вторник агентство Синьхуа.

За прошедшие выходные в китайской провинции Цзянси были выявлены минимум четыре случая заражения человека вирусом H7N9. По одному случаю было зафиксировано в провинциях Хунань и Шаньдун, а также в городе Шанхай.

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР заявили, что жителям Китая стоит избегать контактов с домашними и дикими птицами, а также отходами их жизнедеятельности и тушками, покупать только сертифицированное мясо домашней птицы.

Впервые случай заболевания H7N9 был диагностирован у человека в Китае в марте 2013 года.

По данным Всемирной организации здравоохранения, птичий грипп является инфекционным вирусным заболеванием птиц, часто протекающим без очевидных симптомов. В некоторых случаях вирус может преодолевать видовой барьер и вызывать болезнь или бессимптомные инфекции у людей и животных.