Прокуроры опротестовали приговор экс-премьеру Молдавии по делу о коррупции

КИШИНЕВ, 10 янв – РИА Новости. Прокуроры опротестовали в Высшей судебной палате приговор экс-премьеру Молдавии Владимиру Филату, осужденному на девять лет тюрьмы за коррупцию, заявил во вторник РИА Новости глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь.

В ноябре 2016 года судьи Апелляционной палаты Кишинева оставили в силе решение первой инстанции, постановившей приговорить бывшего главу кабмина к девяти годам тюрьмы. Соответствующий приговор, как ранее заявляли в Генпрокуратуре, был вынесен после того, как прокуроры доказали виновность Филата в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции в деле о краже в Banca de Economii (Сбербанке Молдавии). Сторона обвинения требовала приговорить Филата к 19 годам тюрьмы.

"Мы не согласны с решением Апелляционной палаты и поэтому опротестовали его в Высшей судебной палате", — сказал Морарь.

Адвокат бывшего главы молдавского кабмина Игорь Попа во вторник сообщил, что сторона защиты также обратилась в Высшую судебную палату и требует "отменить вынесенное ранее решение, пересмотреть дело и вынести новый приговор".

В середине октября 2015 года депутаты молдавского парламента проголосовали за лишение Филата депутатской неприкосновенности. Экс-премьера обвинили в "пассивной коррупции" и "извлечении выгоды из влияния" в деле о банковских нарушениях. Часть материалов с выдвинутыми обвинениями следствие передало в судебную инстанцию 22 декабря 2015 года. Процесс против Филата начался 5 января. Экс-премьер Молдавии отвергает обвинения в свой адрес.