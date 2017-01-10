Верховный суд Украины отказался пересмотреть решения по иску Азарова к СБУ

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Верховный суд Украины отказался рассматривать заявление экс-премьера страны Николая Азарова о пересмотре решений предыдущих судебных инстанций по его иску к Службе безопасности Украины (СБУ) о защите чести, достоинства и деловой репутации, соответствующее решение суда во вторник опубликовал в Facebook экс-советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.
Ранее Азаров проиграл на Украине суды первой, апелляционной и кассационной инстанций по своему иску к СБУ, в котором он требовал обязать спецслужбу опровергнуть распространенную ею информацию о том, что экс-премьер причастен к финансированию протестов на Украине.
При этом отмечается, что решение суда обжалованию не подлежит.
Он покинул страну после государственного переворота в 2014 году, в ходе которого президент Виктор Янукович был отстранен от власти. Новые власти завели ряд уголовных дел на бывших чиновников. Азаров, в частности, обвиняется в злоупотреблении служебным положением.