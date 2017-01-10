На Украине предположили, когда начнется суд с Россией по морскому праву

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости. Арбитраж в международном трибунале может начать работу по иску Украины против России о нарушении конвенции ООН по морскому праву с середины 2017 года, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Ранее в МИД Украины сообщали, что 14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с Российской Федерацией относительно нарушения конвенции ООН по морскому праву. Тогда в украинском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что работа трибунала начнется в январе 2017 года.
Вместе с тем, по словам Зеркаль, решение трибунала может быть вынесено, по оптимистическим прогнозам, в 2019 году, по пессимистическим — в середине 2021 года.