Болгария выслала около полутора тысяч нелегальных мигрантов в 2016 году

Ситуация с беженцами в Европе (4258)

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Болгария за 2016 год выслала 1410 нелегальных мигрантов, годом ранее из страны были высланы лишь 797 человек, сообщает МВД страны.

На сайте ведомства отмечается, что возврат на родину нелегальных беженцев является "важным инструментом противодействия нелегальной миграции".

Среди отправленных на родину мигрантов большую часть составили граждане Ирака (494 человека), Афганистана (417), Ирана (113), Сирии (85) и Турции (68).

МВД сообщает, что 413 человек были высланы из страны принудительно.

Ранее ведомство сообщало, что за прошлый год в стране были задержаны около 19 тысяч нелегальных мигрантов, многие из них — на пограничных пунктах.