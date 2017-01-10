В Белоруссии компании бизнесмена Чижа не дали лицензию на импорт алкоголя

МИНСК, 10 янв — РИА Новости. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии определило перечень импортеров алкогольных напитков и виноматериалов на 2017 год, из перечня вычеркнули "Акватрайпл" — компанию опального белорусского бизнесмена Юрия Чижа, передает агентство Sputnik Беларусь.

"Как отмечается в материалах МАРТ, в перечне поставщиков 28 компаний, по сравнению с 2016 годом их перечень не изменился, за исключением позиции "Акватрайпла", которой в этом году такой квоты не досталось", — передает агентство Sputnik Беларусь.

Чиж ранее считался приближенным к президенту страны Александру Лукашенко. Бизнесмен является генеральным директором ООО "Трайпл", которое занимается импортом и переработкой нефти и поставками нефтепродуктов на экспорт, инвестициями в жилую и коммерческую недвижимость, строительными услугами и дистрибуцией стройматериалов, проектированием, транспортными услугами, сельским хозяйством.

Ранее Чижу было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в крупном размере (по части 2 статьи 243 УК Белоруссии). Сумма ущерба по уголовному делу Чижа составляет около 12 миллионов долларов. Однако позднее его отпустили из СИЗО. При этом собеседник агентства в КГБ Белоруссии не стал уточнять, какая теперь в отношении Чижа применяется мера пресечения. Лукашенко заявил, что держит расследование под личным контролем.

В 2016 году в Белоруссии импортный алкоголь поставляли 29 компаний, в том числе представители ритейла (Евроторг и Табак-Инвест) и производители (Минск Кристалл, Минский завод виноградных вин и др.). Входящая в холдинг Чижа "Трайпл" компания "Акватрайпл" поставляла в Белоруссию виноградные и игристые вина, а также коньяк.

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