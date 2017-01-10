На Каспии нашли более 150 частей эстакады, обрушившейся 15 декабря

БАКУ, 10 янв — РИА Новости, Вугар Гасанов. Специальный штаб при Государственной морской администрации Азербайджана сообщил, что обнаружены, предположительно, более 150 частей эстакады, обрушившейся в азербайджанском секторе Каспия 15 декабря.

По данным Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR), авария произошла 15 декабря около 04.00 мск из-за сильного ветра, скорость которого составляла 41 метр в секунду. В море унесло часть эстакады нефтесборного пункта протяженностью 150 метров, прикрепленную к ней площадку и установленную на ней будку. По предварительным данным, без вести пропали пять человек, дежуривших на нефтесборном пункте, и пять человек в будке. Для расследования аварии создана специальная группа. Было найдено тело одного нефтяника.

"В ходе спасательно-поисковых операций было найдено и передано по назначению более 150 видов предметов, предположительно относящихся к обрушившейся эстакаде. Спасательно-поисковые операции охватили территорию длиной в 165 километров и шириной в 135 километров", — говорится в сообщении.

Как сообщали ранее РИА Новости в SOCAR, без вести пропавшими числятся девять человек: машинисты, механик, операторы. В связи с аварией генпрокуратура страны возбудила уголовное дело по статье 162.2 Уголовного кодекса "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".