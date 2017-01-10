Си Цзиньпин посетит Швейцарию и примет участие в ВЭФ в Давосе

ПЕКИН, 10 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Председатель КНР Си Цзиньпин на следующей неделе совершит государственный визит в Швейцарию, где также примет участие во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, заявил во вторник на брифинге официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Председатель (КНР) Си Цзиньпин совершит государственный визит в Швейцарию с 15 по 18 января", — сказал Лу Кан.

"Во время визита, по приглашению основателя и директора ВЭФ Клауса Шваба председатель КНР Си Цзиньпин 17 января посетит ежегодную встречу Всемирного экономического форума в Давосе", — добавил Лу Кан.

В начале декабря издание Financial Times сообщало со ссылкой на источники, что Си Цзиньпин намерен принять участие в ВЭФ в Давосе 17-20 января. Отмечалось, что его участие в экономическом форуме станет сигналом о руководящей роли Китая на мировой арене, поскольку на встрече собирается вся мировая элита.

Лу Кан также отметил, что по приглашению генсека ООН Антониу Гутерреша, гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чен и президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха Си Цзиньпин посетит офис ООН в Женеве, штаб-квартиру ВОЗ и МОК 18 января.