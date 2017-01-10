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В мире

Белорусские военные начали год с тренировки по управлению войсками

10:3810.01.2017
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Военнослужащие 72-го объединенного учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов белорусских вооруженных сил в Борисове. Архивное фото
© Sputnik/ Виктор Толочко
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МИНСК, 10 янв — РИА Новости. Белорусские военные начали 2017 год с тренировки по управлению войсками, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

Учения ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 на полигоне в Сербии
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Военные из России, Белоруссии, Сербии провели стрельбы, обменявшись оружием
"Под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны генерал-майора Олега Белоконева на базе учебного вспомогательного пункта управления генерального штаба вооруженных сил в период с 9 по 13 января проводится двусторонняя командно-штабная военная игра", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в ходе данного мероприятия его участники "отработают вопросы, связанные с выработкой наиболее целесообразных способов управления войсками в ходе ведения оборонительной операции оперативного командования".

Основной целью проводимой военной игры является "проверка способности и готовности должностных лиц принимать целесообразные и своевременные решения, управлять подчиненными войсками в ходе выполнения боевых задач в сложной обстановке".

К проведению тренировки также привлечен профессорско-преподавательский состав Военной академии Белоруссии.

Международные тактические учения "Славянское братство-2016"
Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Международные тактические учения "Славянское братство-2016" проходят со 2 по 15 ноября под Белградом.
Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В учениях задействованы одни из лучших подразделений специального назначения воздушно-десантных войск России, Белоруссии и Сербии.
Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Всего в учениях принимают участие около 500 военнослужащих подразделений специального назначения трех стран, 10 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС Республики Сербия, около 20 единиц бронированной и специальной военной техники.
Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Российскую Федерацию представляют военнослужащие отдельного разведывательного батальона из Ивановского соединения ВДВ и летно-тактическая группа военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России из Оренбурга.
Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Республику Беларусь представляет миротворческая рота из Витебского соединения сил специальных операций.
Военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости. Евгений Биятов
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От сербской стороны в учениях задействованы военнослужащие бригады специального назначения Вооруженных сил Республики Сербия.
Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Активная фаза учений проходит с 7 по 9 ноября на пяти военных аэродромах и полигонах Сербии.
Учебное десантирование во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Российские десантники на учениях "Славянское братство-2016" экипированы новейшими комплексами разведки, связи и управления "Стрелец", позволяющими командирам с помощью планшетов отдавать приказы и отслеживать перемещение войск.
Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В ходе совместных учений "славянский спецназ" отрабатывает учебно-боевые задачи применения подразделений специального назначения по ликвидации незаконных вооружённых формирований.
Российский военнослужащий во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Также военные отрабатывают выполнение тактических и огневых задач в ходе ведения антитеррористических и миротворческих операций.
Учебное десантирование БМД-2 во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Первые учения "Славянское братство" проводились в прошлом году на полигоне Раевский под Новороссийском на базе горного соединения ВДВ.
Российские военнослужащие во время совместных учений ВДВ России, Белоруссии и Сербии Славянское братство-2016 в Сербии
© РИА Новости. Евгений Биятов
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В этом году руководство учений полностью возложено на минобороны Сербии.
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