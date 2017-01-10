Белорусские военные начали год с тренировки по управлению войсками

МИНСК, 10 янв — РИА Новости. Белорусские военные начали 2017 год с тренировки по управлению войсками, сообщили в пресс-службе Минобороны республики.

"Под руководством начальника генерального штаба вооруженных сил – первого заместителя министра обороны генерал-майора Олега Белоконева на базе учебного вспомогательного пункта управления генерального штаба вооруженных сил в период с 9 по 13 января проводится двусторонняя командно-штабная военная игра", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в ходе данного мероприятия его участники "отработают вопросы, связанные с выработкой наиболее целесообразных способов управления войсками в ходе ведения оборонительной операции оперативного командования".

Основной целью проводимой военной игры является "проверка способности и готовности должностных лиц принимать целесообразные и своевременные решения, управлять подчиненными войсками в ходе выполнения боевых задач в сложной обстановке".

К проведению тренировки также привлечен профессорско-преподавательский состав Военной академии Белоруссии.