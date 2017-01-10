В НКР заявили о 40 нарушениях перемирия в Карабахе за ночь

Ситуация в Нагорном Карабахе в 2017 году (22)

ЕРЕВАН, 10 янв — РИА Новости, Гамлет Матевосян. Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) заявило во вторник о 40 нарушениях режима прекращения огня в Нагорном Карабахе за ночь.

"В ночь с 9 на 10 января на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения режим прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушался 40 раз. В этот период из стрелкового оружия разного калибра по армянским позициям было произведено свыше 500 выстрелов. При этом на северном направлении линии соприкосновения ВС Азербайджана применили минометы", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что передовые подразделения Армии обороны Карабаха воздержались от ответных действий и продолжили уверенно осуществлять боевое дежурство.

Армения и Азербайджан 2 апреля 2016 года заявили об обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: Минобороны Азербайджана сообщило, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении, при этом армянское военное ведомство заявило о "наступательных действиях" с азербайджанской стороны. Стороны конфликта 5 апреля объявили о прекращении огня, однако периодически обвиняют друг друга в продолжении обстрелов.

Подробнее об армяно-азербайджанском конфликте в Нагорном Карабахе читайте в справке РИА Новости >>