Представитель Франции может занять пост замглавкома НАТО после Brexit

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. После выхода Великобритании из ЕС представитель Франции может претендовать на пост заместителя главнокомандующего силами НАТО в Европе, сообщает газета Times со ссылкой на аналитический центр Королевского института вооруженных сил (RUSI).

"Этот шаг (Brexit — ред.) будет представлять собой потерю престижа Британии, которая занимала пост заместителя главнокомандующего силами НАТО в Европе практически непрерывно начиная с Бернарда Лоу Монтгомери, занявшего пост в 1951 году", — пишет издание.

Как сообщает газета со ссылкой на военный источник, прошлой осенью Париж отправил неофициальную делегацию в Вашингтон "для лоббирования американских должностных лиц", утверждая, что военные силы Франции в более выгодном положении, чем британские. Делегация "подчеркнула, насколько полезными могут быть военные силы Франции в качестве союзника и их послужной список в выполнении задач в проблемных местах, в которых США были не так сильны, как хотелось бы".

"Они (французская делегация – ред.) также отметили, что после Brexit они станут единственной страной в Европе с этой возможностью", — заявил источник газеты.

В докладе RUSI говорится, что уже идет обсуждение возможности "передачи поста члену НАТО, который также является членом ЕС".

В свою очередь представитель министерства обороны Великобритании заявил, что страна "продолжит играть ведущую роль в обеспечении безопасности в Европе". "Это включает в себя предоставление представителя на пост заместителя главнокомандующего силами НАТО в Европе", — сказал он.