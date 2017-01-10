В регионах Узбекистана появятся полномочные представители правительства

ТАШКЕНТ, 10 янв – РИА Новости. Полномочные представители кабинета министров Узбекистана появятся во всех регионах республики, следует из постановления правительства, обнародованного во вторник в местной прессе.

Документом утверждено создание в структуре кабмина информационно-аналитического департамента правительства по вопросам комплексного социально-экономического развития территорий. Руководство новым департаментом будет осуществлять премьер-министр Узбекистана.

В соответствии с постановлением, специалисты департамента, работающие в регионах и Ташкенте, являются полномочными представителями правительства на соответствующей территории.

В компетенцию нового департамента входят вопросы исполнения нормативно-правовых актов, взаимодействия с Советом министров Каракалпакстана (автономия на северо-западе страны), администрациями областей и столицы республики, городов и районов, информационно-аналитическая работа и разработка программ социально-экономического развития, а также мониторинг и контроль их реализации.