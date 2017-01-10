В Казахстане проверят все системы отопления после обрушения дома

АСТАНА, 10 янв — РИА Новости. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев в ходе заседания правительства во вторник поручил проверить все отопительные системы и котельные после обрушения части пятиэтажного дома в поселке Шахан Карагандинской области, где в результате ЧП погибли девять человек, передает корреспондент РИА Новости.

Часть пятиэтажного дома обрушилась в поселке Шахан Карагандинской области Казахстана вечером 1 января. Спасатели извлекли из-под завалов тела девяти человек, в том числе трех детей. По предварительной информации, причиной обрушения стал взрыв отопительного котла, который находился в подвале дома.

Премьер-министр Казахстана отметил, что "ответственность по отопительному сезону в таких поселках, как Шахан, в моногородах фактически переложили на самих жильцов", которые отапливают свои дома как могут. Он подчеркнул, что Карагандинской областью "подготовительные работы к отопительному сезону проведены некачественно, в связи с чем необходимо повторно провести проверку всех объектов".

"Необходимо провести ревизию, сколько у нас многоквартирных домов и социальных объектов подключены к автономному отоплению, мы должны это четко понимать", — отметил Сагинтаев.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © Ruptly Работа спасателей МЧС на месте обрушения жилого дома в Казахстане

Он подчеркнул, что "необходимо усилить контроль и надзор за эксплуатацией и техническим состоянием всех объектов тепло- и энергоснабжения", а также дополнительно проработать вопросы по финансированию строительства, реконструкции и капитальному ремонту котельного оборудования.

Как сообщил министр внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов, в результате расследования уголовного дела, которое возбуждено по факту ЧП в Карагандинской области, установлено, что "в поселке Шахан с 1997 года в связи с закрытием отопительной котельной жители 117 домов остались без отопления, поэтому решали (этот вопрос — ред.) собственными силами". По его словам, в Казахстане "местным исполнительным органам необходимо провести сплошную ревизию всех систем отопления многоквартирных жилых домов и по возможности быстрее решить вопрос по выносу котельных, построенных внутри зданий".

"За последние шесть лет по стране произошло 28 чрезвычайных происшествий, связанных с разрывом котлов систем отопления, при которых погибли 17 человек и ранены 27. Все они стали возможны в результате отсутствия законодательного урегулирования контроля за безопасностью эксплуатации отопительной системы", — отметил Касымов.