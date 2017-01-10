Министр обороны Японии отправится смотреть систему ПРО THAAD на Гуаме

ТОКИО, 10 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. Министр обороны Японии Томоми Инада заявила, что отправляется на этой неделе на Гуам для знакомства на месте с новейшей американской противоракетной системой THAAD, сообщило во вторник агентство Киодо.
Американцы уже планируют поставить Южной Корее батарею THAAD для защиты от ракет КНДР, которая ведет разработки ядерных и ракетных вооружений, ссылаясь на угрозу со стороны США.
Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. В прошлом году ее решили разместить в Южной Корее в связи с участившимися в КНДР испытаниями баллистических ракет. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия противоракет THAAD не превышает 200 километров.