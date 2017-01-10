Министр обороны Японии отправится смотреть систему ПРО THAAD на Гуаме

ТОКИО, 10 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. Министр обороны Японии Томоми Инада заявила, что отправляется на этой неделе на Гуам для знакомства на месте с новейшей американской противоракетной системой THAAD, сообщило во вторник агентство Киодо.

"У министерства обороны пока нет конкретных планов по привлечению THAAD на данном этапе, но размещение такого рода оборудования может стать одной из мер усиления обороноспособности", — приводит агентство слова министра с пресс-конференции в Токио.

Американцы уже планируют поставить Южной Корее батарею THAAD для защиты от ракет КНДР, которая ведет разработки ядерных и ракетных вооружений, ссылаясь на угрозу со стороны США.

Инада намерена посетить для осмотра батареи THAAD на Гуаме военную базу США "Андерсен", а также обсудить возможность вывода на этот микронезийский остров в Тихом океане части американских морских пехотинцев из Окинавы.

Система THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) предназначена для высотного заатмосферного перехвата ракет, как утверждается, малого и среднего радиуса действия. В прошлом году ее решили разместить в Южной Корее в связи с участившимися в КНДР испытаниями баллистических ракет. По информации южнокорейского оборонного ведомства, радиус действия противоракет THAAD не превышает 200 километров.