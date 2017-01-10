Новый постпред Казахстана в ООН вручил верительные грамоты генсеку

АЛМА-АТА, 10 янв — РИА Новости, Михаил Егорин. Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, назначенный на этот пост в начале января, вручил верительные грамоты генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

В ходе состоявшейся после церемонии беседы Умаров и Гутерриш тепло поздравили друг друга со вступлением в полномочия и выразили уверенность в дальнейшем укреплении партнерства Казахстана с ООН.

"Казахстанский дипломат от имени руководства страны выразил поддержку планам нового руководителя Организации по содействию многосторонним усилиям в сфере предотвращения конфликтов, миротворчества, миростроительства и долгосрочного устойчивого развития", — отмечается в пресс-релизе.

Умаров информировал собеседника о казахстанских приоритетах в Совете Безопасности ООН и отметил важность активизации международных усилий при ведущей роли глобальной организации в социально-экономическом развитии стран Центральной Азии и Афганистана.

Генеральный секретарь ООН в свою очередь отметил значительный авторитет Казахстана как страны, поддерживающей хорошие тесные отношения практически со всеми странами мира, в том числе со всеми постоянными членами Совета Безопасности. По словам главы ООН, это будет способствовать урегулированию региональных конфликтов и преодолению противоречий по узловым проблемам глобальной безопасности.

"Гутерреш подчеркнул в этой связи заинтересованность возглавляемой им Организации в дальнейшем расширении политического диалога и практического взаимодействия с Казахстаном", — говорится в пресс-релизе.