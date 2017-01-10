СМИ сообщили, когда новый император Японии может занять трон

ТОКИО, 10 янв — РИА Новости, Иван Захарченко. Новый император Японии может занять трон с 1 января 2019 года, такая возможность в настоящее время рассматривается правительством страны, сообщает японская газета "Санкэй".

Как пишет издание, правительство Японии хочет организовать церемонии, связанные с вступлением на престол наследного принца Нарухито в новогодние праздники, чтобы свести к минимуму неудобства для населения. В частности, речь идет о церемонии передачи ему регалий японских императоров и встрече с представителями трех ветвей власти: исполнительной, законодательной и судебной.

Как отмечает газета, в мае правительство намерено представить в парламент проект специального закона, который позволит нынешнему императору Акихито отречься от престола в связи с его собственным желанием. Сообщается, что он хочет сделать это по случаю 30-летия со времени занятия им трона.

Нынешние законы страны не предусматривают отречения императора от престола при его жизни, однако в 2016 году император Акихито выступил с беспрецедентным обращением к народу с телеэкранов, дав понять, что он хочет уйти. Новый закон должен, в частности, определить титул отрекающегося императора и место его дальнейшего проживания.