В Колумбии число жертв обрушения моста возросло до 11 человек

МЕХИКО, 10 янв – РИА Новости. Число жертв обрушения подвесного моста в Колумбии увеличилось с 7 до 11, сообщили в понедельник вечером спасательные службы южноамериканской страны.

"Информация, которой мы обладаем, говорит об 11 погибших", — приводит мексиканский портал Informador заявление директора государственной национальной службы по управлению рисками катастроф Колумбии Карлоса Ивана Маркеса.

По данным местных властей, трагедия произошла утром в понедельник в городе Вильявисенсио. Среди погибших есть дети, в том числе полуторагодовалый ребенок, находившийся в момент трагедии на руках у матери. Высота конструкции составляла от 10 до 15 метров.

Ранения получили еще 13 человек, они были доставлены в госпитали.