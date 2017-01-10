Полиция Австралии участвует в расследовании вокруг малайзийского фонда 1MDB

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Австралийская федеральная полиция оказывает содействие мировым правоохранительным органам в расследовании финансового скандала, связанного с малайзийским фондом 1MDB, передает агентство Рейтер.

"Австралийская федеральная полиция в курсе обвинений в отношении компаний, связанных с фондом 1MDB, и оказывает содействие нашим зарубежным правоохранительным партнерам в их расследованиях по некоторым делам", — цитирует заявление полиции Австралии агентство.

Фонд 1MDB находится в центре международных расследований из-за подозрений в коррупции и отмывании денег со стороны государственных чиновников. В июле 2015 года стало известно, что премьер-министр Малайзии Наджиб Разак получил около 700 миллионов долларов на свой личный счет от организаций, связанных с государственным фондом 1MDB. Премьер утверждает, что полученные деньги являются пожертвованием от государств Ближнего Востока.

В ноябре десятки тысяч человек в центре малайзийской столицы Куала-Лумпур потребовали отставки премьера из-за скандала с 1MDB. Минюст США в середине июля возбудил дело и намерен изъять активы, связанные с 1MDB. Власти Малайзии также пообещали преследовать лиц, замешанных в скандале с упомянутым фондом.