Республиканец подшутил над коллегами-демократами из-за "русских хакеров"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Род Блум — конгрессмен-республиканец из Айовы — подшутил над представителями Демократической партии в связи с докладом спецслужб США о "русских хакерах".

"Днем шел на работу мимо штаб-квартиры национального комитета демократов. Никого нет — полагаю, что они не смогли "взломать" эту холодную погоду", — такое сообщение политик разместил на своей странице в Facebook.

Walked to work past DNC HQ this afternoon. Nobody there — I guess they couldn't "hack" this cold weather! Опубликовано Congressman Rod Blum 8 января 2017 г.

Разведслужбы США на прошлой неделе опубликовали доклад о "вмешательстве" России в выборы президента США. Конкретных доказательств в документе снова не приводится. С точки зрения Москвы, Вашингтону стоит либо прекратить разговоры о "русских хакерах", либо предъявить доказательства. Как отметил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ситуация напоминает "охоту на ведьм", а голословные обвинения звучат на любительском, эмоциональном уровне.