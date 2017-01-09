Узбекистан и Афганистан провели первый раунд политконсультаций

ТАШКЕНТ, 9 янв – РИА Новости. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов в понедельник встретился с заместителем министра иностранных дел Афганистана Хекматом Халилом Карзаем по итогам первого раунда межмидовских политических консультаций, состоявшихся в Ташкенте, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана

"Девятого января министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял делегацию министерства иностранных дел Исламской Республики Афганистан во главе с заместителем министра Хекматом Халилом Карзаем. В ходе встречи обсуждены текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, а также график предстоящих контактов", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным МИД Узбекистана, в понедельник в Ташкенте также состоялся первый раунд узбекско-афганских межмидовских политических консультаций на уровне заместителей министров, где были рассмотрены актуальные аспекты сотрудничества между двумя странами в различных областях, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

"В ходе консультаций отмечалось, что Узбекистан и Афганистан заинтересованы в выводе двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень на основе принципов уважения, взаимной выгоды и учета интересов друг друга", — сообщает МИД Узбекистана.

В декабре 2016 года глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, выступая на 23-й встрече СМИД ОБСЕ в Гамбурге, заявил о необходимости добиваться примирения властей и основных политических сил в Афганистане, в том числе движения "Талибан".