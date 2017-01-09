Подозреваемый в стрельбе во Флориде предстанет перед судом 9 января

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Подозреваемый в стрельбе в аэропорту Форт-Лодердейла американского штата Флорида должен предстать перед судом в понедельник, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Происшествие произошло в пятницу на стойке выдачи багажа в аэропорту Форт-Лодердейла. В ходе стрельбы погибли пять человек, более 40 получили ранения. Предположительно, стрельбу открыл латиноамериканец Эстебан Сантьяго. Он был задержан полицией. Позднее выяснилось, что Сантьяго — ветеран войны в Ираке, ранее уже попадал в поле зрения спецслужб и был отправлен на лечение проблем психического характера.

По данным агентства, Сантьяго должен появиться в федеральном суде Форт-Лодердейла в понедельник утром.

Ранее сообщалось, что прокуроры предъявили Сантьяго обвинение в насильственных действиях, которые привели к гибели людей, и два обвинения в нарушении законов об огнестрельном оружии. Если Сантьяго будет признан виновным в этих преступлениях, ему может быть вынесен смертный приговор.

По данным следователей, Сантьяго приехал в аэропорт намеренно и стрелял по людям без разбора. Ранее следователи не исключали, что терроризм мог быть мотивацией нападения. Вместе с тем ФБР уже провело обыск в доме Сантьяго, в его компьютере и телефоне нет контактов с террористическими организациями.