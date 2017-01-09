В Италии и ФРГ задержали подозреваемых в незаконной перевозке мигрантов

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Три человека задержаны в двух немецких городах Мёнхенгладбахе и Берлине и итальянском Больцано по подозрению в причастности к преступной группировке, занимающейся незаконной перевозкой мигрантов, говорится в пресс-релизе Европола.

Операция по задержанию подозреваемых прошла в четверг, 5 января. В Берлине, помимо задержаний, полиция ФРГ провела ряд обысков.

"Преступная группировка, состоящая в основном из граждан Ливана, содействовала транспортировке сирийских граждан в Германию, через Венгрию и Австрию. Они подозреваются в незаконной перевозке 29 человек в ходе 12 различных инцидентов с июня 2016 года. Каждый мигрант должен был заплатить от 500 до 1000 евро. В некоторых случаях злоумышленники перевозили мигрантов в опасных условиях, в автомобилях, перегруженных мигрантами", — сообщил Европол.

По данным ведомства, группировка связана с преступной сетью, которую ликвидировали власти Австрии в ноябре 2016 года.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный, в первую очередь, рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки. По данным агентства ЕС Frontex, за 2015 год в Евросоюз прибыли 1,8 миллиона мигрантов.