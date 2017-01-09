Семь европейских стран доставили 266 тонн гумпомощи беженцам из Мосула

БРЮССЕЛЬ, 9 янв — РИА Новости, Владимир Добровольский. Шесть стран Евросоюза — Австрия, Германия, Дания, Финляндия, Франция, Швеция, а также не входящая в ЕС Норвегия доставили в Ирак 266 тонн гуманитарной помощи перемещенным лицам, вынужденным покинуть свои дома из-за боев в Мосуле, сообщила в понедельник Еврокомиссия.

По ее информации, всего эти страны организовали девять вылетов в Ирак, последними гуманитарную помощь доставили самолеты из Австрии и Франции.

"Операции ЕС по оказанию помощи доставили предметы первой необходимости, такие как палатки, одеяла, генераторы, предметы гигиены, пять тонн медикаментов и медицинское оборудование", — заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и кризисного управления Христос Стилианидис, отметив, что поддержка осуществляется по программе гражданской обороны Евросоюза.

По его словам, в ближайшие недели страны ЕС продолжат отправлять гумпомощь в Ирак.

Ранее Международная организация по миграции сообщила, что порядка 138 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома с начала военной операции по освобождению иракского Мосула от боевиков запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, Запрещена в РФ).