В Белоруссии морозы не привели к увеличению потребления газа

МИНСК, 9 янв — РИА Новости. Сильные морозы не привели к существенному увеличению потребления газа в Белоруссии, сообщил РИА Новости в понедельник представитель предприятия "Белэнерго".

В Белоруссии заканчивается пик морозов, которые установились в стране в рождественские праздники: в выходные в отдельных районах республики столбик термометра опускался ниже 30 градусов, в понедельник синоптики прогнозируют днем минус 10-16. В стране сохраняется оранжевый уровень опасности из-за морозов.

"У россиян были длинные каникулы, а многие наши крупные предприятия завязаны на них. Таким образом, у ряда наших крупных промышленных предприятий несколько снизился объем потребления электрической энергии… Потребление газа для выработки тепловой энергии, конечно, несколько повысилось, но это нивелировалось за счет снижения потребления газа для выработки электроэнергии", — сказал собеседник агентства.