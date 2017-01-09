Президент Македонии поручит формирование правительства партии ВМРО-ДПМНЕ

БЕЛГРАД, 9 янв — РИА Новости. Глава Македонии Георге Иванов вручит в понедельник мандат на формирование нового правительства крупнейшей партии ВМРО-ДПМНЕ бывшего премьера Николы Груевского, сообщило национальное телевидение МРТ со ссылкой на кабинет президента.
Уточняется, что церемония вручения мандата в Собрании (парламенте) Македонии ожидается в 13.00 (15.00 мск).
По итогам парламентских выборов в Македонии 11 декабря и повторного голосования 25 декабря крупнейшая партия ВМРО-ДПМНЕ получила 51 депутатский мандат из 120, ведущий оппозиционный Социал-демократический союз (СДСМ) — 49 мандатов. Остальные парламентские места достались албанским национальным партиям ДУИ, БЕСА и "Альянсу за албанцев", а также ДПА. Таким образом, для создания правящего большинства крупнейшей партии республики необходима коалиция с албанскими политическими движениями.
Партии этнических албанцев Македонии утвердили совместные требования для формирования парламентской коалиции и нового правительства республики, среди которых введение албанского языка как второго официального, говорится в опубликованном в субботу заявлении политических движений.