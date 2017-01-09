Президент Македонии поручит формирование правительства партии ВМРО-ДПМНЕ

БЕЛГРАД, 9 янв — РИА Новости. Глава Македонии Георге Иванов вручит в понедельник мандат на формирование нового правительства крупнейшей партии ВМРО-ДПМНЕ бывшего премьера Николы Груевского, сообщило национальное телевидение МРТ со ссылкой на кабинет президента.

"Сегодня президент Республики Македония Георге Иванов должен вручить мандат на формирование правительства партии, которая получила больше голосов на прошедших 11 декабря выборах. Согласно посчитанному числу голосов, ВМРО-ДПМНЕ с 455 голосами преимущества получит мандат. Его носитель обязан в течение 20 дней сформировать правительство", — передает телеканал.

Уточняется, что церемония вручения мандата в Собрании (парламенте) Македонии ожидается в 13.00 (15.00 мск).

По итогам парламентских выборов в Македонии 11 декабря и повторного голосования 25 декабря крупнейшая партия ВМРО-ДПМНЕ получила 51 депутатский мандат из 120, ведущий оппозиционный Социал-демократический союз (СДСМ) — 49 мандатов. Остальные парламентские места достались албанским национальным партиям ДУИ, БЕСА и "Альянсу за албанцев", а также ДПА. Таким образом, для создания правящего большинства крупнейшей партии республики необходима коалиция с албанскими политическими движениями.

Партии этнических албанцев Македонии утвердили совместные требования для формирования парламентской коалиции и нового правительства республики, среди которых введение албанского языка как второго официального, говорится в опубликованном в субботу заявлении политических движений.