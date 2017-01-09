Посланник ООН прибыл в Мьянму с миссией, касающейся мусульман-рохинджа

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. ООН направила в Мьянму специального докладчика Янги Ли, которая подготовит отчет о возможном применении насилия в отношении этнической группы мусульман-рохинджа, передает агентство Рейтер.
В заявлении верховного комиссара по правам человека ООН говорится, что Ли будет находится на территории страны в течение 12 дней. За это время ей предстоит посетить регионы, затронутые конфликтом, и подготовить отчет о ситуации там.
Ранее госсоветник (фактический глава кабинета министров) Мьянмы Аун Сан Су Чжи созвал неофициальную встречу министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по ситуации в штате Ракхайн. Это стало первым подобным шагом Мьянмы по привлечению представителей иностранных государств к обсуждению гуманитарного кризиса в штате Ракхайн.
Сообщества буддистов и мусульман живут в штате раздельно, в отдельных буддийских и мусульманских поселениях. По законам Мьянмы, этнические бенгальцы, называющие себя "рохинджа" (рохинья), не являются гражданами страны, несмотря на то, что живут в штате Ракхайн на протяжении нескольких поколений. Большинство населения Мьянмы, исповедующее буддизм, настроено против предоставления рохинджа мьянманского гражданства. По юридическому статусу в Мьянме этнические бенгальцы в большинстве являются нелегальными мигрантами из соседней страны Бангладеш.