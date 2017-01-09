В Южной Корее возможны новые аресты по делу о скандале вокруг президента

ТОКИО, 9 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Следователи по делу о политическом и коррупционном скандале вокруг президента Южной Кореи Пак Кын Хе намерены официально запросить ордеры на арест ряда высокопоставленных лиц, в том числе, бывшего министра культуры.
"Мы пришли к заключению, что создание и внедрение черного списка (деятелей культуры) рядом высокопоставленных чиновников нарушало свободу мысли и самовыражения людей", — цитирует агентство слова представителей независимой комиссии по расследованию.
К настоящему времени известно, что следователи намерены официально запросить ордеры на арест бывшего министра культуры Южной Кореи, бывшего вице-министра культуры, а также ряда бывших советников южнокорейского президента. Они также считают, что близкая подруга президента Пак Кын Хе — Цой Сун Силь — также знала о существовании "черного списка", однако соврала в ходе дачи показаний, заявив, что не имеет о нем не малейшего представления.
Цой Сун Силь была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции, 9 декабря парламент страны проголосовал за импичмент президенту Пак Кын Хе. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Конституционный суд начал рассмотрение правомочности решения парламента об отстранении президента от власти. Если решение будет оставлено в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.