В Южной Корее возможны новые аресты по делу о скандале вокруг президента

ТОКИО, 9 янв — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Следователи по делу о политическом и коррупционном скандале вокруг президента Южной Кореи Пак Кын Хе намерены официально запросить ордеры на арест ряда высокопоставленных лиц, в том числе, бывшего министра культуры.

По данным агентства Ренхап , сторона обвинения полагает, что ряд политиков были заняты составлением так называемого "черного списка" деятелей культуры, которые нелестно отзывались о проводимой государством политике.

"Мы пришли к заключению, что создание и внедрение черного списка (деятелей культуры) рядом высокопоставленных чиновников нарушало свободу мысли и самовыражения людей", — цитирует агентство слова представителей независимой комиссии по расследованию.

К настоящему времени известно, что следователи намерены официально запросить ордеры на арест бывшего министра культуры Южной Кореи, бывшего вице-министра культуры, а также ряда бывших советников южнокорейского президента. Они также считают, что близкая подруга президента Пак Кын Хе — Цой Сун Силь — также знала о существовании "черного списка", однако соврала в ходе дачи показаний, заявив, что не имеет о нем не малейшего представления.

Подруга президента Южной Кореи оказалась в центре политического и коррупционного скандала, который привел к объявлению импичмента президенту Пак Кын Хе. Правоохранительные органы подозревают ее в том, что она, не занимая никаких государственных постов, оказывала влияние на принятие политических решений президентом, а также, пользуясь своими отношениями с главой государства, вымогала крупные суммы у южнокорейских корпораций.

Цой Сун Силь была арестована. Ей и двум бывшим высокопоставленным сотрудникам из администрации президента были предъявлены обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями и коррупции, 9 декабря парламент страны проголосовал за импичмент президенту Пак Кын Хе. Исполняющим обязанности президента стал премьер-министр страны Хван Гё Ан. Конституционный суд начал рассмотрение правомочности решения парламента об отстранении президента от власти. Если решение будет оставлено в силе, в течение двух месяцев должны быть назначены президентские выборы.