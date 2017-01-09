Глава МИД Польши в ходе визита в США обсудит позицию страны в СБ ООН

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Глава МИД Польши Витольд Ващиковский начинает визит в США, в ходе которого обсудит позицию страны в Совете Безопасности ООН.
Во вторник Ващиковский примет участие в дебатах Совбеза ООН на тему предотвращения конфликтов и поддержания мира. В своем выступлении министр подчеркнет, что Польша является не только "потребителем безопасности", но и страной, которая способствует поддержанию стабильности в мире, в частности, путем участия в миротворческих миссиях, утверждает агентство PAP.
Польша в настоящее время стремится получить статус непостоянного члена СБ ООН в 2018-2019 годах, выбор которых состоится в июне 2017 года.