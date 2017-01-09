В Стамбуле из-за сильного снегопада сократили рабочий день

АНКАРА, 9 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Губернатор Стамбула Васип Шахин объявил о сокращении рабочего дня в госучреждениях до 15.30 мск в связи с сильным снегопадом.
"В связи с метеорическим прогнозом, согласно которому ожидается дальнейшее усиление снегопада, в целях минимизации негативного влияния на дорожную ситуацию, сегодня государственные учреждения и предприятия в нашей провинции будут работать до 15.30", — написал губернатор на своей странице в Twitter.
Снегопад в Стамбуле продолжается третий день, в аэропортах города было отменено более 1400 рейсов. Движение транспорта в мегаполисе сильно затруднено, гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий. Пролив Босфор закрыт для судоходства.
Now this is some serious #snow! #Uludag, #Turkey this morning!— World Weather Nerd (@WWeatherNerd) 30 декабря 2016 г.
Credit: laconicus_@ReedTimmerAccu @EUStormMap @Shantelle_JJR @Meteo_Europe pic.twitter.com/qs4AYlPDMJ