В Стамбуле из-за сильного снегопада сократили рабочий день

АНКАРА, 9 янв – РИА Новости, Алена Палажченко. Губернатор Стамбула Васип Шахин объявил о сокращении рабочего дня в госучреждениях до 15.30 мск в связи с сильным снегопадом.

"В связи с метеорическим прогнозом, согласно которому ожидается дальнейшее усиление снегопада, в целях минимизации негативного влияния на дорожную ситуацию, сегодня государственные учреждения и предприятия в нашей провинции будут работать до 15.30", — написал губернатор на своей странице в Twitter.

Снегопад в Стамбуле продолжается третий день, в аэропортах города было отменено более 1400 рейсов. Движение транспорта в мегаполисе сильно затруднено, гололед на дорогах стал причиной многочисленных аварий. Пролив Босфор закрыт для судоходства.

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