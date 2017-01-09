Морские порты в Кувейте приостановили работу из-за плохой погоды

ДУБАЙ, 9 янв — РИА Новости. Три морских порта Кувейта — Шуэйба, Доха и Шувейх — в понедельник приостановили работу из-за ухудшения погодных условий, сообщило Кувейтское агентство новостей со ссылкой на управление кувейтских портов.

Как рассказал директор по операционной деятельности порта Шувейх Бадр аль-Анзи, "навигация морских судов в трех портах приостановлена до улучшения погодных условий и видимости". По его словам, из-за густого тумана видимость составляет менее 100 метров.

В свою очередь, как заявил агентству официальный представитель генерального управления службы гражданской авиации Кувейта Мансур аль-Хашими, с четырех часов утра по причине плохой видимости следовавшие в Кувейт самолеты перенаправлялись в аэропорты соседних стран — в Даммам, Доху или Манаму. Однако некоторое время назад аэропорт Эль-Кувейта начал принимать самолеты.