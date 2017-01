В Румынии объявлили "оранжевый" код метеоопасности из-за морозов

МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Почти по всей территории Румынии из-за аномально сильных морозов в понедельник объявлен "оранжевый" код метеоопасности, говорится на сайте Национальной метеорологической администрации (ANM) страны.

Сообщается, что "оранжевый" код будет действовать 9 и 10 января из-за стойкого мороза. По данным метеорологов, холода усилятся, минимальная температура будет варьироваться в пределах -29… -15 градусов Цельсия.

"Желтый" код метеоопасности сохраняется только в районах вдоль западной границы страны, где столбик термометра не опустится ниже -15 градусов Цельсия.

Шкала цветовых кодов метеоопасности Румынии, как и в России, включает четыре уровня. "Зеленый" код свидетельствует о том, что опасных природных явлений не ожидается, "желтый" код объявляется в случае возникновения потенциально опасных погодных условий, "оранжевый" код объявляется, когда погодные условия представляют реальную опасность для жизни человека, а "красный" объявляют при стихийных бедствиях, которые могут привести к большим жертвам среди населения и крупному материальному ущербу.

