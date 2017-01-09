Немецкий депутат считает, что "заграничная пропаганда" помешает выборам

БЕРЛИН, 9 янв — РИА Новости. Лидер фракции социал-демократов в германском бундестаге Томас Опперманн считает заграничную пропаганду и хакерские атаки одной из основных угроз в преддверии федеральной избирательной кампании в Германии. В последнее время в ФРГ все чаще говорят о подобных угрозах, исходящих из России.

"Нацеленная пропаганда и хакерские атаки из-за границы будут серьезным вызовом для немецкой избирательной кампании", — сказал он в интервью газете Sueddeutsche Zeitung

В минувшие выходные Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) подтвердило, что в декабре 2016 года в Германии был атакован сервер ОБСЕ. По словам главы ведомства Ханса-Георга Маасена, есть указания на то, что атака была произведена из России.

"Наш анализ показал, что атаковавшая инфраструктура идентична той, которая уже известна нам в связи с кампанией APT28, которая в позапрошлом году была направлена против немецкого бундестага. В случае с APT28 есть указания на источники из России", — сказал Маасен агентству dpa.

В начале декабря директор третьего европейского департамента МИД России Сергей Нечаев, комментируя заявления Берлина о возможности вмешательства России в выборы, заявил, что, вероятно, "кому-то нравится делать из нас всемогущих хакеров".

В конце ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы немецкой разведки о том, что это ведомство ожидает кибератак на разные органы власти ФРГ во время предстоящих выборов, отметил, что это Россия сталкивается с хакерскими атаками в предвыборное время, исходящими из Европы, в том числе и с территории ФРГ.

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками в отношении избирательных систем страны стояли российские хакеры. Позднее ЦРУ через СМИ обвинило Россию во взломе партийных серверов Демократической партии с целью помочь Дональду Трампу, который победил на выборах 8 ноября. При этом ФБР с этим не согласилось. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

В Москве обвинения в кибератаках категорически опровергли, назвав их бездоказательными. Конгресс в свою очередь потребовал спецслужбы ознакомить их с результатами расследования, однако этого сделано не было. Избранный президент США Дональд Трамп назвал заявления о вмешательстве России в президентские выборы для его поддержки "смехотворными".

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о якобы вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, "никакие факты не приводятся".