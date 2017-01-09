ТЦ в Стамбуле будут патрулировать спецотряды быстрого реагирования
13:0409.01.2017
(обновлено: 13:08 09.01.2017)
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Четыре крупнейших торговых центра Стамбула будут охраняться специально сформированными отрядами, сотрудники которых будут готовы отреагировать на попытки совершить теракты, сообщает газета Aksam.
По данным газеты, в ближайшее время в четырех торговых центрах Стамбула появятся спецотряды численностью от 5 до 10 человек. Как ожидается, они будут патрулировать ТЦ в форме или в штатском. Данная мера на первом этапе затронет четыре торговых центра. В случае успешного ее воплощения в жизнь аналогичные отряды будут размещены и в других ТЦ.
Газета отмечает, что охранники ТЦ смогут применять оружие при отражении нападений на ТЦ.
В декабре в Турции произошли два крупных теракта в Стамбуле и Кайсери, ответственность за которые взяла на себя курдская радикальная группировка "Ястребы свободы Курдистана". При взрывах заминированных машин погибли 58 человек. Кроме того, был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов.
В новогоднюю ночь произошло террористическое нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в РФ группировка ИГ.
Теракт в ночном клубе в Стамбуле
Террорист застрелил полицейского перед входом в клуб, затем вошел внутрь и открыл беспорядочную стрельбу.
По данным здания Hurriyet, в помещении находились 700-800 человек.
Жертвами нападения стали как минимум 39 человек. Еще 69 получили ранения.
По предварительным данным, террорист стрелял из автомата Калашникова.
После начала стрельбы люди в панике бежали из клуба, многие прыгали в пролив Босфор.
В результате теракта погибли 16 иностранных граждан.
Губернатор Стамбула Васип Шахин назвал вооруженное нападение на клуб Reina терактом.
Разнится информация о судьбе нападавшего. Британская газета The Guardian со ссылкой на источники в турецком правительстве утверждает о ликвидации террориста, а агентство Рейтер, ссылаясь на главу МВД Турции, сообщает, что поиски убийцы продолжаются.
"Я не видел, кто стрелял, но слышал выстрелы. Моя подружка была на высоких каблуках. Я поднял ее и вынес на своей спине", — написал в Twitter футболист Сефа Бойдас.
"Прежде чем я успела понять, что случилось, мой муж упал на меня. Мне пришлось поднять несколько тел, чтобы выбраться наружу", — рассказала агентству Ассошиэйтед Пресс одна из посетительниц. Ее супруг был ранен при нападении.
По предварительным данным генконсульства РФ в Стамбуле, российских граждан в ночном клубе не было.
Клуб Reina - одно из самых дорогих и популярных заведений Стамбула.
Владелец клуба Мехмет Коджарслан заявил, что американская разведка предупреждала о готовящемся нападении.