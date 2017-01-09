ТЦ в Стамбуле будут патрулировать спецотряды быстрого реагирования

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Четыре крупнейших торговых центра Стамбула будут охраняться специально сформированными отрядами, сотрудники которых будут готовы отреагировать на попытки совершить теракты, сообщает газета Aksam.

По данным газеты, в ближайшее время в четырех торговых центрах Стамбула появятся спецотряды численностью от 5 до 10 человек. Как ожидается, они будут патрулировать ТЦ в форме или в штатском. Данная мера на первом этапе затронет четыре торговых центра. В случае успешного ее воплощения в жизнь аналогичные отряды будут размещены и в других ТЦ.

Газета отмечает, что охранники ТЦ смогут применять оружие при отражении нападений на ТЦ.

В декабре в Турции произошли два крупных теракта в Стамбуле и Кайсери, ответственность за которые взяла на себя курдская радикальная группировка "Ястребы свободы Курдистана". При взрывах заминированных машин погибли 58 человек. Кроме того, был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов.

В новогоднюю ночь произошло террористическое нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле. По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются. Как сообщало ранее агентство Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя запрещённая в РФ группировка ИГ.