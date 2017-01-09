На Украине 8 человек погибли за сутки из-за аварийной ситуации на дорогах

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Восемь человек погибли и 45 получили травмы за минувшие сутки из-за аварийной ситуации на дорогах Украины в результате осложнения погодных условий, сообщила в понедельник пресс-служба Национальной полиции.

"За минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли восемь и травмированы 45 граждан. Критическая по уровню аварийности ситуация в Черновицкой, Хмельницкой, Житомирской и Черниговской областях. Сложной продолжает оставаться ситуация на дорогах Львовщины и Винницкой области", — говорится в сообщении.

По данным полиции, на утро понедельника движение автотранспорта ограничено в Львовской области. Также в Ивано-Франковской области ограничено движение грузовых автомобилей.