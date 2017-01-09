В украинских Сумах три человека пострадали из-за взрыва в жилом доме

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости. Три человека пострадали в результате взрыва в многоквартирном доме в Сумах, сообщило в понедельник областное управление Национальной полиции Украины.

Инцидент произошел в квартире на первом этаже в доме 52 на проспекте Махайла Лушпы. По предварительным данным, в квартире произошла утечка природного газа.

"В результате взрыва пострадали три человека. Хозяин жилья находится в реанимации, еще два человека из соседней квартиры госпитализированы", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают полицейские и спасатели.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям позже сообщила, что пострадали четыре человека, в том числе хозяин квартиры, где произошел взрыв. По данным ведомства, еще трое пострадавших после оказания медпомощи от госпитализации отказались.